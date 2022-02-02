У Кропивницькому на вулиці Холодноярська сталася аварія: 18-річний водій легковика не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору. Про це Суспільному розповіла речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко.

Аварія сталася вночі, 1 лютого. Водій не травмувався. 17-річну пасажирку доправили в обласну дитячу лікарню о 23:00. "Стан її нормальний. Вона отримала струс мозку та вивих одного з шийних хребців. Тому наклали шийний корсет", – розповів директор обласної дитячої лікарні Василь Хорощак.

"Поліцейські за цим фактом проводять перевірку", – сказала Віталіна Бевзенко.

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