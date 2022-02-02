У Кропивницькому літературно-меморіальному музеї імені Карпенка-Карого відкрили виставку до 125-річчя від дня народження українського письменника та поета, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика, сотника Армії УНР та "Імператора залізних строф" Євгена Маланюка.

Маланюк народився в сучасному Новоархангельську Голованівського району Кіровоградської області. Більшу частину свого життя він провів у еміграції, помер у передмісті Нью-Йорка. Автор поетичних збірок “Стилет і стилос”, “Гербарій”, “Земля й залізо”, “Земна мадонна”, “Перстень Полікрата”, “Влада”, “Проща”, “Остання весна”, “Серпень”, “Перстень і посох”.

Ім’я Євгена Маланюка повернулось до України наприкінці 1989 року, коли в тижневику "Україна" з’явилася добірка його віршів. У Кропивницькому дослідженням творчості поета займався науковець Леонід Куценко. Зі своїх подорожей до Праги, де Маланюк перебував у перші еміграційні роки, Польщі, Америки він привозив копії особистих документів Маланюка, його рукописів, світлин різних років, рукописи, щоденники, записники поета. Ці експонати, подаровані Куценком музею, можна переглянути на віртуальній виставці музею.

До колекції музею належить представлений на виставці автограф листа Маланюка та його автоматичний олівець "Паркер". Ці речі до музею передав у 1997 році під час урочистостей з нагоди 100-річного ювілею Євгена Маланюка його син Богдан.

Коротка біографія Євгена Маланюка

Євген Филимонович Маланюк народився 20 січня (за старим стилем) 1897 року. З 1906 по 1914 рік навчався в Єлисаветградській реальній гімназії.

1914 року вступив до Петербурзького політехнічного інституту, який не закінчив через початок Першої світової війни. Маланюка мобілізували до Армії Української Народної Республіки. У роки війни закінчив Київську військову школу, служив офіцером у царській армії. Після поразки УНР назавжди виїхав з України.

1920 року опублікували його перший вірш. Потрапивши у табір у польському Каліші, зосередився на поезії. Восени 1923 року переїхав до Чехословаччини, де став лідером ”Празької школи поетів” – об’єднання українських поетів, які виїхали з країни після встановлення на її території радянської влади.

1924 року закінчив Подєбрадську академію, отримав диплом інженера, працював за фахом у Польщі. У 1925році у Подєбрадах (Чехословаччина) вийшла поетична збірка Євгена Маланюка ”Стилет і стилос”, у 1926-му у Гамбурзі вийшла книжка ”Гербарій”.

1929 року Маланюк очолив у Варшаві літературне угруповання ”Танк”. Протягом 1930-1939 pоків у Парижі та Львові виходили збірки ”Земля й залізо”, ”Земна мадонна”, ”Перстень Полікрата”.

У 1945 році Маланюк опинився в Західній Німеччині, де став членом Мистецького українського руху.

1949 року переїхав до Сполучених Штатів Америки, де прожив до самої смерті. У 1951-1966 pоках вийшли його збірки ”Влада”, ”Поезії в одному томі”, ”Остання весна”, ”Серпень”, поема ”П’ята симфонія”, два томи есеїстики: ”Книги спостережень”.

16 лютого 1968 року письменник помер у передмісті Нью-Йорка.

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