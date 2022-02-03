Протасевич: Готую позов проти Ryanair за посадку літака в Мінську

Колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що позиватиметься до суду на компанію Ryanair та закликає інших пасажирів літака, який приземлився у Мінську через повідомлення про мінування у травні 2021-го, також звернутися з позовами до суду. Про це затриманий у Білорусі Протасевич повідомив у YouTube.

"Я планую подати позов до компанії Ryanair і також я закликаю подати подібний позов усіх пасажирів, які були на той момент на борту", – сказав колишній опозиціонер.

За його словами, над позовом зараз працює команда юристів. Протасевич пообіцяв оприлюднити текст позову, коли "все буде готове".

Він сподівається, що окремо його заяву розглянуть члени Міжнародної організації цивільної авіації, всі задокументовані докази слів будуть надані.

"Також поштою направлю в ICAO книгу авторства Жака Бода, де розповідають ті моменти, про які ніхто не говорить", – додав Протасевич.

Що відомо

23 травня у Мінську силовики затримали Романа Протасевича, одного із засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який у Білорусі визнали екстремістським. Блогер летів літаком Ryanair з Афін до Вільнюса. Літак екстрено посадили у білоруській столиці начебто через повідомлення про мінування. У Ryanair це назвали "актом повітряного піратства". Разом із Протасевичем затримали його дівчину – росіянку Софію Сапегу.

Майже за добу після затримання Протасевича МВС Білорусі заявило, що він перебуває у СІЗО-1 у Мінську. Там запевнили, що він "не має скарг на здоров'я". Заява стала відповіддю на повідомлення його матері про те, що Протасевич має проблеми із серцем. Також білоруський провладний Telegram-канал опублікував відео із затриманим Протасевичем.

В МЗС України назвали затримання білоруського журналіста Протасевича "черговою атакою на свободу слова" та закликали його звільнити. А президент Зеленський доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Міжнародна організація цивільної авіації заявила, що не закриватиме повітряний простір над Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair та затримання Протасевича. Водночас низка авіакомпаній вже посилає свої літаки в обхід.

ЄС зупинив інвестиційну допомогу для Білорусі. А увечері 24 травня Рада ЄС офіційно заборонила білоруським авіакомпаніям літати в країни Європи і закликала звільнити Протасевича і Сапегу.

Президент США Джозеф Байден засудив вимушену посадку літака в Мінську і затримання активіста Романа Протасевича і назвав інцидент "прямим порушенням міжнародних норм".

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня у відповідь на затримання білоруського опозиціонера, засновника та ексголовреда Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича у Мінську. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це "безпековим рішенням".

ЄС зупинив інвестиційну допомогу для Білорусі. А увечері 24 травня Рада ЄС офіційно заборонила білоруським авіакомпаніям літати в країни Європи і закликала звільнити Протасевича і Сапегу.

26 травня Польща заборонила білоруським літакам входити у повітряний простір. країни. Також подібну заборону запровадили Литва, Латвія, Чехія та Словаччина.

Влітку до Польщі разом з мігрантами перейшов білоруський авіадиспетчер компанії Ryanair. Тепер він заявив, що посадка літака угорської авіакомпанії зі співзасновником опозиційного каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту була операцією білоруських спецслужб.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу