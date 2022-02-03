Дзеркальна дата: скільки пар одружилися у Миколаївському палаці урочистих подій

22 лютого до Миколаївського міського палацу урочистих подій прийшли десять пар, аби зареєструвати свій шлюб у дзеркальну дату — 22.02.2022.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка міського палацу культури та урочистих подій Людмила Бондар.

За словами Людмили Бондар, для співробітників палацу це звичайний робочий день, коли люди проходять, одружуються та проводять урочисті церемонії.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Десять пар оформлювали шлюб 22 лютого 2022 року

"Оскільки у сьогоднішній даті дуже багато двійок і кілька років підряд зберігається тенденція, що молодята бажають одружитися саме в такий день. На вряд чи це допоможе сімейному щастю, але однозначно це буде дата сімейного свята, коли був зареєстрований шлюб та створена нова сім’я", — сказала Людмила Бондар.

З її слів, серед десяти пар дев’ять реєструють свій шлюб у рамках пілотного проєкту "Шлюб за добу" і одна пара заздалегідь подала заяву.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Пара Айгюн та Семен

Пара Семен та Айгюн разом понад п’ять років. За словами Семена, цю дату обрали тому, що вона дзеркальна та легко запам'ятовуються.

"Цифра два – відповідно пара, вирішили, що саме в цей день розпишемося", — сказала наречена Семена Айгюн.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Пара Денис та Тетяна

Денис та Тетяна також вирішили реєструвати шлюб саме 22 лютого.

"Аби чоловік не забув і не переплутав дату у майбутньому", – говорить Тетяна.

Як розповіла Людмила Бондар, День святого Валентина вже не викликає такого ажіотажу серед молодят, адже це свято вже прижилося в Україні. 14 лютого 2022 року у Миколаївській області зареєстрували всього п’ять шлюбів, з них три у палаці урочистих подій.

"Ми вважаємо, що це пов’язано з тим, що це був понеділок. А хто хоче починати своє сімейне життя з понеділка? Останніми роками спостерігається тенденція, коли реєстрація шлюбів пожвавлюється саме у дзеркальні дати", – сказала Людмила Бондар.

За словами Людмили Бондар, для всіх пар провели інтерактивну програму, а потім запрошували кожну пару окремо на вручення свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Для молодят приготували символічні подарунки з їхніми іменами та датою 22.02.22.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Іменні подарунки для молодят

За словами директорки відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Інни Ключник, 22 лютого 2022 їхній відділ зареєстрував 24 шлюби.

Що відомо

За інформацією Мін'юсту, другого лютого 2022 року (02.02.2022 - ред.) в Україні одружилися 1 017 пар.