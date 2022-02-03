"Красива дата". У Мін'юсті розповіли, скільки пар одружилися 2 лютого

2 лютого 2022 року в Україні одружилися 1017 пар.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства юстиції.

"Зазвичай закохані люблять обирати для весілля красиві дати. Тож і вчорашній день не став винятком. 2.2.22 1017 пар молодят офіційно стали чоловіком та дружиною. Саме стільки шлюбів цього дня зареєстрували органи ДРАЦС України", — повідомили у відомстві.

Що відомо

Студентка Стенфордської бізнес-школи у США Відія Мадхаван розробила застосунок для знайомств під назвою Schmooze, який дозволяє знайти партнера зі схожим почуттям гумору.

Якщо наречені через поважні причини не можуть подати заяву для реєстрації шлюбу, за них це можуть зробити їхні представники.

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