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"Красива дата". У Мін'юсті розповіли, скільки пар одружилися 2 лютого
Життя

"Красива дата". У Мін'юсті розповіли, скільки пар одружилися 2 лютого

Олександра Комісарова
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"Красива дата". У Мін'юсті розповіли, скільки пар одружилися 2 лютого Unsplash

2 лютого 2022 року в Україні одружилися 1017 пар.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства юстиції.

"Зазвичай закохані люблять обирати для весілля красиві дати. Тож і вчорашній день не став винятком. 2.2.22 1017 пар молодят офіційно стали чоловіком та дружиною. Саме стільки шлюбів цього дня зареєстрували органи ДРАЦС України", — повідомили у відомстві.

Що відомо

  • Студентка Стенфордської бізнес-школи у США Відія Мадхаван розробила застосунок для знайомств під назвою Schmooze, який дозволяє знайти партнера зі схожим почуттям гумору.
  • Якщо наречені через поважні причини не можуть подати заяву для реєстрації шлюбу, за них це можуть зробити їхні представники.

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