Провалився під лід. На Миколаївщині врятували чоловіка

У селі Мішково-Погорілове Миколаївського району третього лютого чоловік провалився під лід на річці Інгул. Рятувальники, які прибули на виклик, доставили чоловіка на берег та надали першу домедичну допомогу. На Миколаївщині це перший випадок порятунку людини на кризі у 2022 році.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

Чоловік перебував в 300 метрах від берега та вибратися з-під криги самостійно не міг.

Фото: ДСНС Порятунок чоловіка

"У спецкостюмах рятувальники дістались до постраждалого, витягли його з води у надувний човен та доставили на берег. При розмові з'ясувалось, що чоловік пробув у воді приблизно 40 хвилин. Він мав ознаки переохолодження", — говорить Ілляна Пацюк.

Фото: ДСНС Рятувальники допомагають чоловіку

За словами речниці надзвичайників, чоловік порізав руку об лід, рятувальники надали йому першу допомогу та зігріли в кунгу. Чоловіка госпіталізували до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Станом на 14:00 він перебуває в лікарні, медики стан чоловіка після переохолодження не коментують.

Як поводитися, якщо ви провалилися під кригу:

Намагайтеся не панікувати і голосно покликати на допомогу. Широко розкиньте руки, щоб не зануритися з головою у воду.

Перебуваючи на поверхні води, не навалюйтеся всім тілом на тонку частину льоду, щоб він не ламався ще більше. Спираючись на спину (на живіт і груди не так зручно спиратися) і на лікті, розподіливши таким чином масу тіла на максимально можливу площу льоду, виштовхуйте себе ногами на міцний лід, бажано в ту сторону, звідки прийшли, там перевірений лід.

Коли тіло буде в горизонтальному положенні, закиньте на лід ту ногу, яка ближче до краю льоду, далі поворотом корпусу витягніть другу ногу і швидко відкотіться від тонкого льоду.

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