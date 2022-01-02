Як поводитися на льоду. Поради миколаївських рятувальників

Станом на 2 січня на Миколаївщині третій день поспіль спостерігається потепління. На водоймах області, вкритих кригою, товщина льоду змінюється через перепади температури.

Як поводитися на льоду, щоб не провалилася під кригу — поради дають миколаївські рятувальники.

Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Ні в якому разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги — тільки палицею. Рятувальники радять обходити місця, вкриті товстим шаром снігу: під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де течія, де розливаються джерела, де струмок впадає в річку.

Не наближайтеся до місць, де вмерзли в лід корчі, водорості, гілочки, тріски, бульбашки тощо. Також небезпечно підходити близько (на відстань менш як десять метрів) до берега, понтонів, бортів пришвартованого водного транспорту, причалів, з якими лід може нещільно з'єднуватися, де бувають тріщини і порожнини з повітрям.

Крім того, не можна наближатися ближче 100 м до опор мостів — вище і нижче за течією завжди спостерігається висока турбулентність води. Лід там тонший ніж де-небудь, є ризик бути затягнутим під кригу швидкою течією.

Йдучи на лід, краще мати при собі предмети, які можуть допомогти у разі небезпеки: лижі, мотузка, палиця. Не можна заходити на лід далеко від берега. Також небезпечно збиратися на льоду великими групами. Проте переправляючись групами, необхідно дотримуватися дистанції в п’ять-шість метрів. Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях.

Під час зимової риболовлі не можна робити в одному місці багато ополонок: відстань між лунками рибалок має бути мінімум п'ять-шість метрів. Не можна розпалювати багаття. Якщо на кризі появилися тріщини — повертайтеся на берег. При цьому не можна бігти: йдіть повільно, не відриваючи ніг від криги.

Якщо ви провалилися під лід

Намагайтеся не панікувати і голосно покликати на допомогу. Широко розкиньте руки, щоб не зануритися з головою у воду.

Перебуваючи на поверхні води, не навалюйтеся всім тілом на тонку частину льоду, щоб він не ламався ще більше. Спираючись на спину (на живіт і груди не так зручно спиратися) і на лікті, розподіливши таким чином масу тіла на максимально можливу площу льоду, виштовхуйте себе ногами на міцний лід, бажано в ту сторону, звідки прийшли, там перевірений лід.

Коли тіло буде в горизонтальному положенні, закиньте на лід ту ногу, яка ближче до краю льоду, далі поворотом корпусу витягніть другу ногу і швидко відкотіться від тонкого льоду.

Порятунок людини, яка провалилася під лід

Наближатися до потерпілого необхідно лише повзучи з розкинутими в сторони руками і ногами, щоб не опинитися у воді самому. Можна підкласти під себе лижі або дошку — це збільшить площу опори. Не підповзайте зовсім близько до потерпілого, кидайте мотузку або пов'язані шарфи з максимально можливої відстані. Людина, що надає допомогу, обов'язково повинна обв'язатися мотузкою, закріпивши її на березі.

Якщо це неможливо, то дві-три людини лягають на лід і ланцюжком, наближаються до потерпілого, тримаючи один одного за ноги. Перший кидає потерпілому ремінь, шарф або подібний предмет, після чого вони разом витягують його з води.

Дії після того, як вибралися з води

Якщо ви самостійно вибралися з ополонки, зніміть на березі мокрий одяг і якнайшвидше йдіть у тепле приміщення.

Якщо людина пробула у воді не дуже довго і здатна рухатися, їй пропонують біг на місці протягом 10-15 хвилин. Якщо вона не здатна рухатися, необхідно її укутати, напоїти гарячим і прикласти грілки (пляшки, фляги з теплою водою) до потилиці, шиї, бокових поверхонь грудної клітки, під пахви, в паховій області.

Не можна розтирати тіло. Це призводить до руйнування капілярів, утворення кровотеч, синців. Не можна відразу відігрівати охолоджені частини тіла в гарячій воді.

Безпечна товщина льоду 12-25 см. Не виходьте на лід, товщина і міцність якого вам невідомі.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.