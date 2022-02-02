16 дітей за день: як в Ужгороді проводять вакцинальну кампанію від поліомієліту

16 дітей щепили від поліомієліту за перший день вакцинальної кампанії в Ужгороді. Це Суспільному 2 лютого повідомила заступниця директора з медобслуговування міського Центру первинної медико-санітарної допомоги Алла Щербей.

Завідувачка амбулаторії №6 в Ужгороді Тетяна Пшенична каже: за перший день вакцинальної кампанії від поліомієліту в них щепили двох дітей 6-річного віку. За її словами, через збільшення кількості інфікованих коронавірусом батьки переносять дати щеплення проти поліомієліту.

"Дзвонили не тільки вчора, а близько місяця. Питали про вакцинацію від поліомієліту, але більше розпитували, чи зроблена вакцинація, чи ні. Ми беремо документи, дивимося, чи все є, чи не все. Від поліомієліту ми вакцинуємо активно не тільки в цю кампанію, а взагалі. У нас зараз визначені два дні в тижні – це вівторок і середа. На сьогодні був записаний пацієнт, але погода несприятлива, випав несподівано сніжок і мама не змогла приїхати", — розповіла Тетяна Пшенична.

Фото: Суспільне Закарпаття

В ужгородки Габріелли Нікітчук двоє дітей віком 5 та 8 років. Жінка каже: планує зробити щеплення від поліомієліту за календарем молодшій доньці у 6 років. Старшій Соломії залишилося зробити ще одну дозу вакцини. "Здається, у 14 років має бути чергове щеплення, то, звичайно, зробимо. Вакцинація іде планово, як лікар нам каже. І перед школою саме зробили чергове щеплення проти поліомієліту. Коефіцієнт якогось ризику присутній, але він набагато менший, коли дитина щеплена. Слава Богу, в нас будь-які щеплення проходили дуже легко й без ускладнень".

Фото: Суспільне Закарпаття

Закарпаття, як і вся Україна, за словами головної епідеміологині області Вікторії Тимчик, долучилося до масової імунізації проти поліомієліту 1 лютого. Наразі в нашому краї є близько 3000 тисяч доз вакцин. "Первинний вакцинальний комплекс, тобто 3 дози, до року отримали тільки трохи більше, ніж 65 відсотків маленьких закарпатців у 2021 році. Цього недостатньо, адже для того, щоби був колективний імунітет, то потрібно як мінімум 95 відсотків. Перш за все ми вакцинуватимемо діток від 6 місяців до 6 років, котрі не мають жодного щеплення проти поліомієліту або отримали тільки одне. На жаль, від вірусної інфекції, котра є збудником поліомієліту, лікування немає".

Що відомо:

Загальноукраїнська імунізація почалася 1 лютого і триватиме три тижні. Щеплення від поліомієліту роблять на 2, 4 та 6 місяцях життя, у півтора року, а також у 6 і 14. В Ужгороді дітей вакцинують у всіх 8-ми амбулаторіях.

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків. Пізніше у нього виявили й COVID-19.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

"Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.

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