Майже 10 тисяч дітей на Закарпатті мають щепити від поліомієліту. Про це на брифінгу повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.
Вакцинальна кампанія стартувала сьогодні, 1 лютого. Перший етап триватиме вона протягом трьох тижнів. Загалом щеплення від поліомієліту проводять у кілька етапів: на 2-4 місяці життя, у півтора року, а також у 6 і 14.
Закарпаття має одні з найнижчих показників вакцинації
"До цього етапу будуть залучені діти, котрі не мають жодної дози вакцини від поліомієліту або мають тільки одну. Платформи, на яких буде відбуватися вакцинація, запозичені з вакцинальної кампанії від COVID-19. Це пункти щеплення, де триває й зараз вакцинація, куди батьки звертаються. Інший метод, який ми будемо використовувати, це приїзд мобільних бригад в організовані колективи. Наразі в нас майже 6 з половиною тисяч маленьких закарпатців віком від 6 місяців до 6 років не мають жодного щеплення від поліомієліту. Майже три з половиною тисячі маленьких закарпатців мають тільки одну дозу", — розповіла епідеміологиня Вікторія Тимчик.
Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Ольга Чемет повідомила: "Якщо проаналізувати показники рутинної імунізації і порівняти їх з іншими областями України, то впродовж останніх трьох років наші показники є одними з найнижчих, а щодо поліомієліту — є одними з найнижчих в Україні. Хустський район, до прикладу, Іршавщина (вона тепер входить до Хустського району), тобто територія колишнього Іршавського району, там показники імунізації проти керованих інфекцій є взагалі найнижчі в області".
Що відомо:
- 24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків. Пізніше у нього виявили й COVID-19.
- Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.
- У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.
- "Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.
- Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.
- Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.