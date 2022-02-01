Майже 10 тисяч дітей на Закарпатті мають щепити від поліомієліту. Про це на брифінгу повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

Вакцинальна кампанія стартувала сьогодні, 1 лютого. Перший етап триватиме вона протягом трьох тижнів. Загалом щеплення від поліомієліту проводять у кілька етапів: на 2-4 місяці життя, у півтора року, а також у 6 і 14.

Закарпаття має одні з найнижчих показників вакцинації

"До цього етапу будуть залучені діти, котрі не мають жодної дози вакцини від поліомієліту або мають тільки одну. Платформи, на яких буде відбуватися вакцинація, запозичені з вакцинальної кампанії від COVID-19. Це пункти щеплення, де триває й зараз вакцинація, куди батьки звертаються. Інший метод, який ми будемо використовувати, це приїзд мобільних бригад в організовані колективи. Наразі в нас майже 6 з половиною тисяч маленьких закарпатців віком від 6 місяців до 6 років не мають жодного щеплення від поліомієліту. Майже три з половиною тисячі маленьких закарпатців мають тільки одну дозу", — розповіла епідеміологиня Вікторія Тимчик.

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Ольга Чемет повідомила: "Якщо проаналізувати показники рутинної імунізації і порівняти їх з іншими областями України, то впродовж останніх трьох років наші показники є одними з найнижчих, а щодо поліомієліту — є одними з найнижчих в Україні. Хустський район, до прикладу, Іршавщина (вона тепер входить до Хустського району), тобто територія колишнього Іршавського району, там показники імунізації проти керованих інфекцій є взагалі найнижчі в області".

Що відомо:

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків. Пізніше у нього виявили й COVID-19.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

"Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.

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