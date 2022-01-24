Лабораторія ВООЗ підтвердила поліомієліт у дворічного хлопчика із Закарпаття

У дворічного хлопчика із Закарпаття підтвердили захворювання на поліомієліт. Діагноз 24 січня підтвердили у Регіональній референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі, Фінляндія — повідомили на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні.
У повідомленні громадського центру здоров'я зазначили, що симптоми захворювання у хлопчика виявили 13 грудня 2021 року під час перебування у Львівській лікарні.
"Дитину лікували від іншого захворювання. 24 грудня у неї виникли ознаки неврологічного синдрому (млявого нижнього парапарезу), який вражає кінцівки. 28 грудня 2021 року відібрані зразки направили до Центру громадського здоров'я. Позитивний результат 24 січня підтвердили у лабораторії ВООЗ у Гельсінкі", — йдеться у повідомленні відомства.
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За інформацією на сайті Центру громадського здоров'я, хлопчик не щеплений через відмову батьків.
"Дитина проживає в сім'ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім'я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване", — повідомили у Центрі здоров'я.
Що відомо:
- Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт.
- У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.
- "Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.
- Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.
- Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.