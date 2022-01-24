Лабораторія ВООЗ підтвердила поліомієліт у дворічного хлопчика із Закарпаття

У дворічного хлопчика із Закарпаття підтвердили захворювання на поліомієліт. Діагноз 24 січня підтвердили у Регіональній референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі, Фінляндія — повідомили на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні.

У повідомленні громадського центру здоров'я зазначили, що симптоми захворювання у хлопчика виявили 13 грудня 2021 року під час перебування у Львівській лікарні.

"Дитину лікували від іншого захворювання. 24 грудня у неї виникли ознаки неврологічного синдрому (млявого нижнього парапарезу), який вражає кінцівки. 28 грудня 2021 року відібрані зразки направили до Центру громадського здоров'я. Позитивний результат 24 січня підтвердили у лабораторії ВООЗ у Гельсінкі", — йдеться у повідомленні відомства.

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За інформацією на сайті Центру громадського здоров'я, хлопчик не щеплений через відмову батьків.

"Дитина проживає в сім'ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім'я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване", — повідомили у Центрі здоров'я.

Що відомо:

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

"Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.

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