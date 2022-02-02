2 лютого в Одеській міській раді відбулося засідання земельної комісії. Захід не обійшовся без підвищених тонів, суперечок та поліції, повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала засідання.

Члени комісії розглядали питання виділення земельних ділянок фізичним та юридичним особам. Багато часу приділили парковим зонам, зокрема майбутньому урбан-парку "Ювілейний".

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ЗВИНУВАЧЕННЯ

На заході члени комісії звинувачували один одного у маніпуляціях. Троє з учасників засідання, Жанна Мандриченко, Артем Дмитрук та Володимир Корнієнко, поскаржилися, що голова земельної комісії Сергій Страшний ухвалював питання за які йому заплатили.

"Сьогодні чергове безвідповідальне засідання комісії, по іншому я його назвати не можу. Сьогодні, ви бачили, депутати різних рівнів були присутні, і міська рада, і обласна рада, народні депутати України. І сьогодні намагалися провести засідання комісії, так назвемо, конструктивно, так, ставлячи питання. Але голова комісії Сергій Страшний, члени комісії ніяк не реагували, не давали можливості ставити питання, що є порушенням прав і статусу депутатів міського рівня", – зазначив депутат міськради Володимир Корнієнко.

Також депутати стверджували, що отримали документи опівночі та не встигли з ними ознайомитися. Безпеку на заході забезпечували поліцейські.

"На старті земельної комісії були чергові спроби провокацій, сутичок, я не вважаю це конструктивним. Є проблема довіри до земельної комісії, безумовно з цим згоден. Я як депутат міської ради, і член комісії два тижні знайомився з усіма матеріалами, які є в раді. Ви знаєте, що зазначу, багатьох своїх колег я там не побачив" – розповів член земельної комісії Олександр Байдерін.

Голова земельної комісії Сергій Страшний покинув засідання до його завершення та не дослухав питання депутатів. Він відмовився коментувати захід.

ПІДСУМКИ ЗАСІДАННЯ

За підсумками засідання комісія погодила облаштування урбан-парку в районі "Ланжерону" та віддала в оренду земельні ділянки на Фонтанській дорозі, 58 та вулиці Бугаївській, 8. Член комісії Олександр Байдерін додав, що у депутатів була можливість заздалегідь ознайомитися з документами по кожному питанню.

ЩО ВІДОМО

25 січня в Одеській міській раді під час засідання земельної комісії сталася сутичка між депутатом Верховної Ради України Артемом Дмитруком, його помічниками та представниками муніципальної охорони, які не пропустили їх до зали.

За даними пресслужби мерії, під час бійки травмувалися 10 людей. Серед них – 80-річний академік Української академії наук В’ячеслав Колін.

Народний депутат України Артем Дмитрук записав відеозвернення, у якому зазначив, що на засідання земельної комісії не пускали журналістів та громадських діячів. Цей факт обурив політика, що призвело до сутички.

засідання земельної комісії не пускали журналістів та громадських діячів. Цей факт обурив політика, що призвело до сутички. Артем Дмитрук заявив про те, що він зупинив свою діяльність у міжфракційному об'єднанні "Розумна політика". Його дії під час засідання класифікували як хуліганство за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Якщо провину депутата та людей, які представилися його помічниками, доведуть, їм загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі.

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