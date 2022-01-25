В Одеській міській раді під час засідання земельної комісії сталася сутичка між депутатом Верховної Ради України Артемом Дмитруком, його помічниками та представниками муніципальної охорони, які не пропустили їх до зали. Про це повідомив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

За даними пресслужби Нацполіції області, в результаті конфлікту травмувалися троє охоронців.

Нацполіція області кваліфікувала справу як хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років.

ОНОВЛЕНО 13.55

Народний депутат України подав звернення до поліції щодо перешкоджання його депутатській діяльності та отримання ним в ході сутички травм за статтею 351 та 346 Кримінального кодексу України.

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

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