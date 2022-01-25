10 людей травмувалися під час бійки, яка відбулася 25 січня в приміщенні Одеської міської ради. Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Двох громадян госпіталізували із діагнозами "перелом щелепи" та "закрита черепно-мозкова травма". Також серед травмованих був 80-річний академік Української академії наук В’ячеслав Колін.
У міській раді зазначили, що події класифікували як хуліганство за ч. 3 ст. 296Хуліганство, вчинене групою осіб. Кримінального кодексу України. Якщо провину депутата та людей, які представилися його помічниками, доведуть, їм загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі.
Представники Одеської мерії направили звернення у поліцію, прокуратуру та Верховну Раду.
Що відомо
- В Одеській міській раді під час засідання земельної комісії сталася сутичка між депутатом Верховної Ради України Артемом Дмитруком, його помічниками та представниками муніципальної охорони, які не пропустили їх до зали.
- Народний депутат України подав звернення до поліції щодо перешкоджання його депутатській діяльності.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook прокоментувала ситуацію із бійкою.
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