10 людей травмувалися під час бійки, яка відбулася 25 січня в приміщенні Одеської міської ради. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Двох громадян госпіталізували із діагнозами "перелом щелепи" та "закрита черепно-мозкова травма". Також серед травмованих був 80-річний академік Української академії наук В’ячеслав Колін.

У міській раді зазначили, що події класифікували як хуліганство за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Якщо провину депутата та людей, які представилися його помічниками, доведуть, їм загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі.

Представники Одеської мерії направили звернення у поліцію, прокуратуру та Верховну Раду.

Що відомо

В Одеській міській раді під час засідання земельної комісії сталася сутичка між депутатом Верховної Ради України Артемом Дмитруком, його помічниками та представниками муніципальної охорони, які не пропустили їх до зали.

Народний депутат України подав звернення до поліції щодо перешкоджання його депутатській діяльності.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook прокоментувала ситуацію із бійкою.

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