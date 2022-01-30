Створення парку на схилах Траси здоров'я. Одеська мерія оголосила тендер

Департамент земельних ресурсів Одеської міськради оголосив тендер на створення технічної документації парку "Ювілейний". Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Вартість робіт зі створення документації із землеустрою оцінюють у 3 940 000 грн. Від підрядника вимагають наявності у штаті фірми сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Їм потрібно буде зареєструвати земельну ділянку та узгодити межі із суміжними землевласниками.

Також від підрядника очікують аерофотозйомку та розробку технічної документації. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2022 року.

ЩО ВІДОМО

Між Трасою здоров'я та вулицею Чорноморською в Одесі побудують парк.

У зеленій зоні облаштують скейт-майданчик, зони для гри у командні види спорту, майданчик для паркуру.

Проєкт реалізують за державні кошти в рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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