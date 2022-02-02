Володимир Кличко приєднався до бригади територіальної оборони Києва

Молодший брат мера Києва Віталія Кличко Володимир подав заяву про до бригади територіальної оборони міста Києва. Про це повідомив мер столиці у Facebook.

Віталій Кличко опублікував світлину на якій Володимир передає заяву у Київському міському центрі допомоги учасникам АТО.

"Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат подав заяву і документи — приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", — повідомив Віталій.

Натомість Володимир поки не коментував своє рішення, на сторінці Facebook він оприлюднив фото з братом та подякував йому за підтримку.

"Не тільки родичі по крові, але й по складу розуму. З самого початку ми вирішили боротися за наші цілі. У спорті і в житті", — написав Володимир Кличко.

Що відомо

27 січня Верховна рада ухвалила законопроєкт № 6302, який передбачає зміни до законодавства щодо національного спротиву та дозволила добровольчим формуванням тергромад використовувати, крім мисливської, ще й табельну стрілецьку зброю.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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