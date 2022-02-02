Ринок землі: Кіровоградщина в рейтингу регіонів, де продали найбільше гектарів

Кіровоградська область займає друге місце в рейтингу регіонів, у яких з початку запуску ринку землі продали найбільше земельних ділянок. Це оновлені дані Міністерства аграрної політики та продовольства, розповіла Суспільному голова облдержадміністрації Марія Чорна.

За її словами, загальна площа проданих земельних ділянок в області складає 20,66 тисяч гектарів. Це дев'ять відсотків від загальної площі проданих земель в Україні. Вони розташовані на 4943 земельних ділянках, це шість відсотків від загальної кількості по Україні. Це дані на 1 лютого 2022 року.

Загальна вартість проданих земельних ділянок складає майже 124 мільйони гривень. Медіанна ціна за 1 га землі в області становить 30214 гривень.

На сьогодні оформленням земельних ділянок в регіоні займаються 129 приватних та 29 державних нотаріусів, 24 нотаріальні контори. З моменту запуску ринку землі в обласному департаменті агропромислового розвитку опрацювали понад 300 звернень людей щодо земельних питань.

Що відомо

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, серед областей України лідером за кількістю проданих земельних ділянок стала Харківська область – 31783 га, на третьому місці Дніпропетровська область – 19248,8 га.

Міністерство агрополітики та продовольства

1 липня в Україні запрацював ринок землі. Наразі купити землю зможуть лише фізичні особи – зокрема аграрії, які орендують землю, юридичні особи до 2024-го року придбати наділи не зможуть. Закон про ринок землі забороняє продаж землі іноземцям, але це положення можуть скасувати через всеукраїнський референдум.

Станом на жовтень 2021 року середня ціна гектару землі становила 43879 гривень, а вартість землі для ведення сільського господарства — 32852 гривень.

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