Кількість сміття та якість води. Який район Кіровоградщини найекологічніший

У кропивницькій громадській організації ”Флора” склали рейтинг екологічності районів Кіровоградської області – розповіла її виконавча директорка Людмила Шестакова. Суспільне дізнавалось, які показники брали до уваги, складаючи рейтинг, та який з чотирьох районів області найекологічніший.

На чому ґрунтується екорейтинг

За словами Людмили Шестакової, рейтинг складали, аналізуючи інформацію про сміття та викиди від обласного управління статистики на початок 2021 року й дані про якість води з підземних джерел регіону за 2021 рік, зібрані ”Флорою”. Усього – вісім критеріїв:

обсяги відходів усіх класів небезпеки, утворених за рік домогосподарствами, в розрахунку на одного жителя району;

обсяги відходів усіх класів небезпеки, утворених за рік підприємствами, у розрахунку на одного жителя району;

кількість утилізованих за рік відходів усіх класів небезпеки;

річні обсяги спалених за рік відходів усіх класів небезпеки;

обсяги накопичених відходів усіх класів небезпеки, у розрахунку на одного жителя району;

річні обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, у розрахунку на одного жителя району;

річні обсяги викидів забруднюючих речовин від сільськогосподарського, лісового та рибного господарства, у розрахунку на одного жителя району;

якість води з підземних джерел, визначена протягом 2021 року.

Найекологічніший – Новоукраїнський район

Район має найкращі показники за чотирма критеріями рейтингу: найменші обсяги утворених від підприємств відходів – близько 100 кілограмів на одну людину, найменшу кількість спаленого сміття – 0,7% від загального обсягу, найменші річні обсяги викидів забруднюючих речовин, у розрахунку на одного жителя району від стаціонарних джерел – майже сім кілограмів, найменші річні обсяги викидів забруднюючих речовин від сільськогосподарського, лісового та рибного господарства, у розрахунку на одного жителі – 300 грамів. Крім того, громади Новоукраїнського району мають гарні показники якості води з підземних джерел.

Єдиним критерієм, за яким Новоукраїнський район отримав найгіршу позицію, є кількість утилізованих відходів – 18,4% від загальної кількості.

Олександрійський район – другий

За двома критеріями район – найкращий в області: має найбільшу кількість утилізованого сміття – 46,7%, в результаті чого найменшою в регіоні є кількість накопичених на одну людину відходів – майже 455,5 кілограмів.

Район має єдиний найгірший в регіоні показник – найбільші обсяги утворення відходів від підприємств – більше 925 кілограмів на одного жителя.

Кількість спалених відходів – 13,5% від загальної кількості, річні обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря від стаціонарних джерел – близько десяти кілограмів на одну людину, річні обсяги викидів від сільськогосподарського, лісового та рибного господарства – близько двох кілограмів на одного жителя.

”Бронзовий” – Кропивницький район

Район має найгірші в області позиції за двома критеріями: найбільша середня кількість ”утворених” жителем відходів – більше 199,5 кілограмів за рік та найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин від сільськогосподарського, лісового та рибного господарства – більше 2,5 кілограмів на людину.

Кількість накопичених в районі відходів, у розрахунку на одного його жителя – майже 4102 кілограма. Обсяги утворених промислових відходів, у розрахунку на одну людину – майже 106 кілограмів, обсяги утилізованих відходів – майже 37% від загальної їх кількості, обсяги спалених відходів – 2%.

На місце району в рейтингу вплинула й низька якість води в частині громад району, сказала Людмила Шестакова.

Найменш екологічний – Голованівський район

За трьома критеріями, які стосуються сміття та викидів, Голованівський район – найгірший в регіоні. На території району зафіксували найбільше накопичення відходів, у розрахунку на одну людину – майже 4855 кілограмів, найбільшу кількість викидів забруднюючих речовин у повітря від стаціонарних джерел – 31 кілограм, найбільший показник спалення відходів – 16,5% від загальної річної кількості. Підприємства району, у розрахунку на одного жителя, за рік утворили 277 кілограмів сміття. Це другий за кількістю показник в регіоні.

Натомість в районі: один з найменших в області обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря від сільськогосподарського, лісового та рибного господарства – пів кілограма на одну людину.

Єдиним критерієм, за яким Голованівський район отримав найвищу оцінку, стала кількість відходів, утворених домогосподарствами. В середньому, один житель району ”утворив” за рік більше семи кілограмів сміття.

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