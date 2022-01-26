За 11 місяців населення Кіровоградщини зменшилось на 14 тисяч

З січня по листопад 2021 року населення Кіровоградської області зменшилось на 14413 людей. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу аналізу даних демографічної, соціальної статистики та статистики праці Головного управління статистики в області Юлія Стеценко.
За інформацією начальниці, 1 грудня в області проживали 905700 людей. Більшість жили у містах – це 63,7 відсотка.
Через міграцію кількість людей зменшилась на 2687. Це різниця між приїжджими та тими, хто виїхав з області. Переїхали жити на Кіровоградщину 8526 людей, виїхали – 11213.
Природне скорочення населення – 11726. Це різниця між померлими та новонародженими. За 11 місяців в області народилися 5076 дітей. Це на 444 дитини менше, ніж за такий самий період у 2020 році. Кількість померлих зросла на 13,9 відсотка.
За січень-листопад через хвороби померли 16802 людей, з них одна жінка через пологи. Найчастіше причиною були хвороби системи кровообігу – 9852, зокрема через ішемічну хворобу серця – 8270 людей. На другому місці онкологія – 1691. Від коронавірусу за цей період померли 967 людей.
Від інших причин загинули 729 людей:
- самогубство – 182;
- отруєння алкоголем – 134;
- отруєння – 74;
- аварії на дорозі – 68;
- утоплення – 49;
- убивства чи нанесення ушкодження – 36;
- задимлення чи пожежі – 13.
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