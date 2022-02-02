Ситуація стабільна, ризиків немає. Зеленський відповів, що буде з курсом гривні

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Я вважаю на сьогодні ми ситуацію утримали, незважаючи на ту інформацію паніку або хвилю, яка була. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню і вважаю заспокоїли ринки. На сьогодні ми бачимо, що йде укріплення національної валюти", — сказав він.

Він відзначив, що другим сигналом для ринків та інвесторів було відкриття фінансових гарантій з боку західних партнерів України.

"І третє — те, що приїжджають лідери, вірять в безпекову ситуацію та підтримують Україну. Ми розуміємо, що буде завтра. Ми вийшли із ситуації, коли кожен ранок — це фінансовий ринок і "сюрприз". На сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна", — наголосив Зеленський.

Що відомо

2 лютого, курс гривні дещо втратив позиції. Зокрема, українська національна валюта подешевшала щодо євро на 14 копійок. Натомість гривня укріпилася щодо долара на 14 копійок.

Читайте також

Гривня падає закономірно. Експерт пояснив, що впливає на курс валюти

Чому гривня стрімко впала та яким буде курс. Відповідає економіст

Дорожчання долара пов'язане із "вербальною ескалацією" Росії — банкір про падіння гривні

Як працюватиме банківська система України у разі воєнного стану. Відповідає НБУ

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу