Станом на 2 лютого у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки перебувають два регіони, дві області - у червоній.
Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я.
Згідно з опублікованою таблицею, у жовтій зоні перебувають Кіровоградська та Полтавська області. У червоній зоні — Івано-Франківська та Рівненська області. Решта регіонів та місто Київ перебувають у помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки
Станом на 1 лютого рівень захворюваності в країні становить в середньому 917 людей на 100 тисяч населення. Ці дані не враховують окуповані території Криму, міста Севастополя та ОРДЛО.
При цьому визначеною межею норми для зеленої зони є 75 пацієнтів на 100 тисяч населення.
У Києві рівень захворюваності складає 776 людей на 100 тисяч населення.
Рівень госпіталізацій по країні станом на 31 січня складає 58 пацієнтів на 100 тисяч населення. Межею норми визначено показник у 60 пацієнтів на 100 тисяч населення.
Що відомо
- За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.
- Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
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