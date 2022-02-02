На Кіровоградщині коронавірус за добу підтвердили у 310 людей, 108 одужали, одна людина померла. Про це розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Нові випадки зафіксували:
- Голованівський район – 14 випадків;
- Кропивницький район – 221 випадок, з них дітей – 14;
- Новоукраїнський район – 41 випадок, з них дітей – 9;
- Олександрійський район – 34 випадки, з них дітей – 7.
Одужали:
- Голованівський район – 6;
- Кропивницький район – 71;
- Новоукраїнський район – 19;
- Олександрійський район – 12;
Померла 68-річна жінка з Олександрівської громади Кропивницького району.
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 36502 випадки COVID-19, одужали 31766 людей, від ускладнень померли 1652 жителі регіону.
За добу зробили 1457 ПЛР, 138 ІФА та 680 досліджень на антиген.
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