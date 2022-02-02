На Кіровоградщині коронавірус за добу підтвердили у 310 людей, 108 одужали, одна людина померла. Про це розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Нові випадки зафіксували:

Голованівський район – 14 випадків;

Кропивницький район – 221 випадок, з них дітей – 14;

Новоукраїнський район – 41 випадок, з них дітей – 9;

Олександрійський район – 34 випадки, з них дітей – 7.

Одужали:

Голованівський район – 6;

Кропивницький район – 71;

Новоукраїнський район – 19;

Олександрійський район – 12;

Померла 68-річна жінка з Олександрівської громади Кропивницького району.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 36502 випадки COVID-19, одужали 31766 людей, від ускладнень померли 1652 жителі регіону.

За добу зробили 1457 ПЛР, 138 ІФА та 680 досліджень на антиген.

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