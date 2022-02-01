Голованівських школярів перевели на дистанційну форму навчання. Чому

1415 учнів ліцею імені Тараса Шевченка у селищі Голованівськ Кіровоградської області та 14 його філій перевели на дистанційне навчання. Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Олена Гончарук. Відповідне рішення ухвалили 31 січня.

Школярі навчатимуться вдома протягом 1-4 лютого. Призупинили й роботу дошкільних підрозділів філій ліцею – сказала Олена Гончарук.

”31 січня на уроки не прийшли 386 дітей, 310 з яких – через захворювання. Це 22% від загальної кількості. Окремо в ліцеї хворіють 27% учнів. Коронавірус підтвердили в одного учня та п’яти вчителів. Усього на лікарняних перебувають 13 вчителів”.

У селищі продовжують працювати три дитячих садка.

Кількість хворих дітей та працівників ліцею та філій, за словами головної спеціалістки відділу освіти, моніторять щодня. Чи відновлюватимуть очне навчання, вирішать 7 лютого.

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