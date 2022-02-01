У Знам'янську лікарню Кропивницького району Кіровоградської області шукають лікаря. Його забезпечать житлом — це трикімнатна квартира і виплатять 50 тисяч гривень підйомних. Про це Суспільному розповів директор лікарні Руслан Пушкаренко.

Квартира для лікаря розташована у п'ятиповерхівці в центрі Знам’янки, вона має окремий вхід. Її площа – 50 квадратних метрів. Пофарбовані стіни, натяжні стелі, на підлозі — ламінат, на кухні – плитка, нова сантехніка – розповів міський голова Володимир Сокирко.

“Плануємо дві квартири перевести до статусу службових. Одна квартира буде для сім'ї, що уже працює, а інша – для тих, хто матиме намір приїхати до нас”.

Володимир Сокирко каже, лікар, який приїде працювати в Знам'янку, право власності на квартиру зможе оформити через 10 років роботи в лікарні.

Суспільне Кропивницький

У знам'янській лікарні мають 11 стаціонарних відділень, працюють 85 лікарів, розповів Руслан Пушкаренко. З них 34 людини – пенсійного віку.

У лікарні потрібні наступні спеціалісти: невропатологи, терапевти, анестезіологи, рентгенолог. Зарплата у лікарів – від 15 до 16 тисяч гривень. Планують підвищити оклад до 20 тисяч.

У 178 амбулаторіях області бракує 25 лікарів

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко говорить, нині найбільш затребувані лікарі – анестезіологи, фтизіатри, патонатоми та лаборанти.

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