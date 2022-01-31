"Відмовились 24 батьків" – кропивницька лікарка про щеплення від поліомієліту

У Кіровоградській області з 1 лютого розпочинають додаткову вакцинацію дітей від поліомієліту. Щепити мають тих, хто пропустив обов’язкову вакцинацію, таких в області 1720 дітей, розповів Суспільному начальник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. У центрі первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького щепили 97 відсотків дітей до шести років, 24 батьків відмовились від вакцинації, розповіла заступниця головного лікаря Людмила Смірнова.

Поліомієліт – це інфекційна хвороба. Вражає нервову систему людини. Останній випадок захворювання фіксували в області у 1960 році.

За словами Людмили Смірнової, батьків примусити робити щеплення дітям не можуть. ”У нас немає впливу, ми батьків вмовляємо, проводимо роз’яснювальну роботу, але є такі, які відмовляються. У кожного свої причини: одні віруючі, другі відмовляються після досягнення дитиною одного року".

Серед 24 дітей, батьки яких відмовились від щеплення, п’ятеро – це ті діти, яким потрібно зробити перше і друге щеплення, говорить Людмила Смірнова.

Серед тих, хто відмовився від вакцинації – кропивничанка Юлія. Назвати своє прізвище жінка не захотіла. У неї двоє синів – 10 років і сім місяців. ”Меншому зовсім відмовилася, а старшому кололи до двох років, у нього була алергічна реакція і я хвилююся, щоб це не повторилося із другою дитиною”, – говорить жінка.

Педіатр Сергій Осипенко каже: ліків від поліомієліту не існує. Хвороба може протікати, як грип із лихоманкою, болем в суглобах. Ускладненням є враження центральної нервової системи з подальшим розвитком в’ялого паралічу. "Це дуже небезпечно, тому що параліч може виникати на другу добу. Враження суглобів, нервової системи і м'язів не відновлюється взагалі”.

Щеплення від поліомієліту – календар

Від народження до 14 років дитина має отримати шість щеплень від поліомієліту, розповів педіатр: у два, чотири, шість і 18 місяців. Потім у шість і 14 років. Перші два щеплення — у вигляді ін’єкцій, інші – оральні краплі.

“Вакцина захищає дитину, вона не дозволяє вірусу вражати центральну нервову систему. Вірус, який перебуває у повітрі, від зараженої дитини не зможе до вакцинованої навіть приєднатися”, – каже Сергій Осипенко.

Кропивничанка Катерина Лішнєвська привела дитину на щеплення. Жінка вважає, вакцинуватися – важливо. Для її сина Лева – це четверте щеплення від поліомієліту, він отримав краплі. “Ми не пропускали жодного щеплення, все виконували вчасно. Я вважаю, що, навіть, якщо є якісь побічні ефекти від вакцини, все одно це потрібно, щоб дитина була здорова”.

Кропивничанка Анна Юрченко робить доньці щеплення за призначенням лікаря: "Всі вакцини, не пропускаємо, тому що це здоров'я і імунітет дітей. Я медпрацівниця, працювала в дитячій лікарні, сам перебіг захворювання не бачила, але бачила постфактум після поліомєліту. Це інваліди на все життя, я такого для своєї дитини не хочу".

Два етапи додаткової вакцинації

З 1 лютого на вакцинацію запрошуватимуть тих дітей, хто пропустив планові щеплення від поліомієліту каже Олег Рибальченко. "Спочатку будуть запрошені ці 1720 дітей. Потім почнемо масову вакцинацію усіх дітей до шести років. Їх в області 39180".

Перший етап додаткової вакцинації триватиме три тижні, до 22 лютого.

Що відомо

На початку вересня у Рівненській області у півторарічної дівчинки діагностували поліомієліт. Дівчина – наймолодша – десята дитина в сім'ї, окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер. Вони є носіями, але важких ускладнень не мали. Усі вони не були вакциновані.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — розказала епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

24 січня цього року у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Поліомієліт – високоінфекційне захворювання, яке є найбільш небезпечним для дітей, молодших п'яти років. Близько 70 відсотків людей, що інфікуються поліовірусом, не мають видимих симптомів, але продовжують заражати інших. Чверть людей із поліовірусною інфекцією скаржаться на ознаки легкої застуди, включаючи відчуття втоми, головний біль і біль у горлі, лихоманку, нудоту, а також біль у животі.

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