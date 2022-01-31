Трьох працівників Центру екстреної меддопомоги області попередили про відсторонення від роботи. Причина – відсутність сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу або довідки про протипокази – розповів керівник центру Олександр Ярошенко.

З 1 лютого, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я № 2664 про розширення переліку організацій і підприємств, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, медиків, працівників місцевого самоврядування і комунальних підприємств, які не надали документів про щеплення чи протипоказання до неї, відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати.

У Центрі екстреної меддопомоги щепилися 794 працівники

За словами Олександра Ярошенка, у Центрі від роботи відсторонять двох фельдшерів та одного водія.

"Ми змушені будемо виконувати наказ, з 1 лютого відсторонюємо трьох людей. Ми їх уже попередили під підпис, вони ознайомленні. В Центрі екстреної меддопомоги наразі працює 835 людей. Вакцинувалися 794 працівники, 24 перебувають в зоні Операції об'єднаних сил, 19 у декретній відпустці. З тих людей, які в нас працюють, вакцинувалися 98,7 відсотків".

Попередження про відсторонення отримав фельдшер з Новоархангельська Олег Апостолов.

"Підтвердження того, що дійсно вакцинація ефективна, я не бачу, я ж працюю в медицині. У мене така позиція: ніхто не має права мене змушувати щепитися, це не є робочі моменти. Це стосується мого здоров’я і мого тіла, ніхто не повинен ухвалювати такі рішення за мене. Про відсторонення мене ще ніхто не попереджав, раніше про це говорив наш керівник".

У кропивницькій міськраді від роботи нікого не відсторонять

У Кропивницькій міськраді готуватись до вимог Міністерства охорони здоров'я почали місяць тому, розказала начальниця управління персоналом Наталія Магер.

"На сьогоднішній день 621 працівник міськради вакцинувався від коронавірусу, це 98 відсотків. Два відсотки мають довідки про протипоказання для щеплення, всі документи зберігаються в управлінні персоналу. Відсторонювати від роботи нікого не будемо".

За словами медсестри міськради Олесі Бойко, наразі, документи про вакцинацію на вході у будівлю не перевіряють. "Ми знаємо, що усі наші працівники вакцинувалися від COVID-19. Тому наразі немає потреби перевіряти їхні сертифікати".

Скільки медиків не працюватимуть

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко каже, даних по кількості відсторонених медиків не має.

"Загалом в області працює майже 13 тисяч медичних працівників, які мали б бути вакциновані від коронавірусу. Офіційна інформація про тих, кого можуть відсторонити від роботи, буде лише 1 лютого".

За його словами, наказ Міністерства охорони здоров'я діятиме до завершення карантину.

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