З першого лютого 2022 року в усіх регіонах України розпочалася кампанія зі щеплення дітей проти поліомієліту, які пропустили, або не зробили його взагалі. У Миколаєві першу дозу щеплення мають отримати понад 1000 дітей. Поліомієліт — інфекційна хвороба, передається через брудні руки, заражені їжу та воду.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла лікарка-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги № 7 Миколаївської міської ради Наталія Шпота.

За словами лікарки, поліомієліт вражає центральну нервову систему, як наслідок — невиліковний в’ялий параліч. Щеплення проти поліомієліту можна отримати через укол внутрішньом'язово та краплями перорально.

"Вакцинацію поліомієліту роблять дітям до року трикратно. У два, чотири, шість місяців. У два та чотири місяці роблять укол інактивованою вакциною. Усе інше — ревакцинація каплями — у півтора року, у шість та у чотирнадцять років. Якщо одну пропустив, не страшно, можна коригувати календар щеплень. Важливо сформувати колективний імунітет, тоді спалаху цієї хвороби можна уникнути", — розповідає Наталія Шпота.

Домініці Слюсаренко виповнилося шість років восени 2021 року. За графіком щеплень має отримати вакцину проти поліомієліту. Перед вакцинацією проходить огляд у педіатра.

"Я не боюсь щеплень, навіть якщо треба було б зробити укол, я б не боялась, тому що я не хочу захворіти", — каже Домініка Слюсаренко.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Огляд у педіатра

За словами начальниці управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, у Миколаєві та області — найвищі показники вакцинації проти поліомієліту.

"По Миколаєву таких дітей, які підлягають щепленню в першому етапі трішки — понад 1000", – говорить начальниця управління охорони здоров’я у Миколаєві Ірина Шамрай.

Вакцинальна кампанія проти поліомієліту триватиме три тижні.

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