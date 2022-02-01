Патронатна родина. Яку підтримку отримують діти на Миколаївщині

У Миколаївській області станом на 1 лютого на обліку служб у справах дітей перебуває майже дві тисячі дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для того, щоб ці діти не потрапляли до інтернатних закладів та притулків, їх намагаються влаштувати до сімей патронатних вихователів.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації Ірина Пономарьова.

Зі слів Ірини Пономарьової, за останні два роки на Миколаївщині кількість дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилася.

"Якщо в 2020 році таких дітей на обліку служб у справах дітей було півтори тисячі, то на сьогодні їх 1 980", — розказала очільниця служби у справах дітей.

Патронатні сім'ї — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

За словами психологині відділу організації навчальних заходів для сімейних форм виховання Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольги Білої, послугу патронату треба впроваджувати в кожній громаді на Миколаївщині.

"Соціальна послуга патронату над дитиною передбачає тимчасове прилаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя для догляду та реабілітації. Соціальні служби працюють з рідними та близькими дитини або її законними представниками для подолання складних життєвих обставин", — розказала Ольга Біла.

Зі слів психологині, патронатним вихователем може стати людина, яка має позитивний досвід у вихованні своїх дітей, яка має добровільного помічника, що проживає з нею на спільній площі, а також має відповідні житлові умови та певні морально-етичні якості. Ольга Біла також розповіла, що патронатні вихователі отримують фінансову підтримку від держави.

"Грошове забезпечення на даний час — це п’ять прожиткових мінімумів доходів громадян. З 1 січня 2022 року 11 тис. 965 грн отримує патронатний вихователь за свої послуги. Також надається соціальне забезпечення на дітей. Якщо це дитина до 6 років, то це 4 тис. 200 грн. Якщо від 6 до 18 років, то це приблизно 5 тис. 236 грн. Є також система бонусів. При влаштуванні двох і більше дітей віком до одного року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ або дитини з інвалідністю, соціальна допомога збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але в сумарній кількості не більше ніж 50 відсотків", — розказала Ольга Біла.

Як розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації Ірина Пономарьова, в Миколаївській області є п'ять патронатних вихователів і загалом 25 дітей отримали вже послугу патронату.

"Всі ці діти або повернулися до біологічних сімей, або потрапили до інших форм сімейного виховання, таких, наприклад, як усиновлення або прийомні сім’ї, — розказала Ірина Пономарьова.

За словами патронатної виховательки з Баштанської громади Ольги Онофрийчук, з чоловіком мріяли створити дитячий будинок чи взяти дітей на виховання. Коли побачили чотири роки тому оголошення про набір патронатних вихователів, вирішили подати свої кандидатури.

"Спробували і у нас вийшло. Ми майже чотири роки уже працюємо патронатними вихователями. Всього у нас 13 діток. Коли вони бачать, що ми до них з добром, то починають довіряти. Так і знаходимо спільну мову. Всі діти хочуть ласки і хочуть, щоб їх любили", — розказала Ольга Онофрийчук.

За словами Ольги Онофрийчук, до всіх дітей треба знайти підхід, хоча бувають і деякі труднощі. Іноді звертаємось до психологів за допомогою, іноді підказує життєвий досвід як поводитися в тій чи іншій ситуації.

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