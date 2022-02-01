У Кропивницькому, за дві години перевірки, виявили десять порушень маршрутками графіків руху у вечірній час. Перевіряли маршрутки 31 січня з 20:00 до 22:00 працівники управління транспорту міськради. За словами начальника управління Віктора Житника, перевірятимуть дотримання графіків руху маршрутками протягом двох тижнів.

За інформацією від Віктора Житника, у Кропивницькому з 300 маршруток, які мають перевозити містян, згідно договорів з міською радою, їздять 140.

Після двотижневих перевірок ухвалюватимуть рішення про розірвання договорів з приватними перевізниками – сказав начальник міського управління транспорту: "Орієнтовний інтервал руху у вечірні години, згідно графіків – 30 хвилин. Вивчатимемо, які саме перевізники порушують умови договорів".

Що кажуть водії та перевізники

Водій маршруту №4 Сергій Тикман сказав, що у період з 20:00 до 22:00 возить мало людей: "О 20:25 я вирушив з центру міста. Двох людей взяв, більше не було. Сказали, що будемо повне коло робити. Та возити немає кого, немає з ким посваритись, немає кому обурюватися".

Водій маршруту №21 Микола Самокоз, сказав, об'їжджає свій маршрут за годину. Місяць тому був водієм на маршруті №3: "Я один їздив на "трійці", поки її не закрили. Ніхто на мене вже не чекав. Менше людей стало, бо багато автобусів та тролейбусів, велика конкуренція".

Маршрутки №3 не їздять, бо немає водіїв – розповів директор приватного підприємства-перевізника Дмитро Вінницький: "У 2020 році почалось різке здорожчання пального, особливо метану. Ми були на межі банкрутства. Тому звернулись щодо підняття тарифу. Багато людей звільнились, машини не їздили. Після підняття тарифу ми збільшили штат до 69 людей, наразі – вже ближько 80. Але щоб усі машини їздили, треба щоб було 186 водіїв".

Що кажуть пасажири

Кропивничанка Оксана Давидова розповіла, що раніше часто користувалась маршрутом №3: "Зараз тролейбуси ходять до 20:00 майже, а після 21:00 вже важко добиратись".

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