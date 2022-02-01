У Кіровоградській області в місті Бобринець на станції очищення води комунального підприємства Міськводоканал встановили сонячні батареї. На їх облаштування з бюджету громади витратили 385 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів керівник території Леонід Кравченко.

За його словами, завдяки цьому міський водоканал заощадив 100 тисяч гривень.

"Сонячні панелі облаштували літом минулого року на території підприємства, бо не треба ніяких погоджень від обленерго по оформленню документів, запуску і їх використанню. Їх потужність — 20кВт".

Директор міського водоканалу Юрій Спірідонов розповів Суспільному, що літом за місяць сонячні батареї виробляють три-чотири тисячі кВт електроенергії, зимою — до тисячі. Потужнiсть системи складає десять відсотків вiд загального споживання електроенергiї обладнанням системи водопостачання.

"Витрати на електроенергію у складі тарифу на водопостачання складають 26 відсотків. Щомісяця Міськводоканал платить за електрику 140 тисяч гривень. Завдяки сонячним батареям, ми не будемо підвищувати тариф на водопостачання для п'яти тисяч абонентів. Нині ціна на водопостачання складає 18 гривень 24 копійки, на водовідведення — 24 гривні".

За словами Юрія Спірідонова, у 2022 році комунальне підприємство Міськводоканал планує збільшити потужність електростанції до 40 КвТ.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу