У Житомирі двадцять трьох невакцинованих працівників комунального підприємства "Житомиртеплокомуненерго" відсторонили від роботи. Про це Суспільному розповів керівник підприємства Дмитро Рогожин.

За його словами, частка відсторонених від загальної кількості працівників складає близько трьох відсотків. Таким чином на підприємстві виконали наказ Міністерства охорони здоров'я, відповідно до якого з 31 січня невакциновані медики, комунальники і місцеві урядовці, які не зробили хоча б одне щеплення від коронавірусної хвороби, відстороняються від роботи.

Фото: Суспільне Житомир

Серед відсторонених працівників підприємства – інженерка Олена Желєзко. Минулого року вона перехворіла на COVID-19, тому довгий час не вакцинувалася. Нині щеплення не робить, оскільки лікується від ускладнень хвороби. Каже, що робитиме щеплення трохи пізніше, тож до суду чи до управління Держпраці, аби поновитися на роботі, не звертатиметься.

"У березні 2021 року я перехворіла на коронавірус, потім, зрозуміло, не було сенсу робити щеплення, – каже Олена Желєзко. – Згодом з'явилися ускладнення від хвороби. Зараз хочу пройти лікування, щоб потім це питання закрити".

Фото: Суспільне Житомир Олена Желєзко

Фото: Суспільне Житомир

Окрім Олени, від роботи на підприємстві без збереження заробітної плати відсторонили ще 22 людини. Поновитися на роботі вони можуть або зробивши щеплення, або надавши довідку про протипоказання до вакцинації.

"Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, штраф накладається не на працівника, який не вакцинувався, а на директора підприємства, – каже Дмитро Рогожин. – Тобто за кожен окремий випадок чи перевірку – штраф складає 85 тисяч гривень. Зрозуміло, що жоден директор не піде на такі ризики. Ми заздалегідь всіх попереджали, заздалегідь провели чотири безкоштовних вакцинації на підприємстві, хто хотів чи міг без проблем зробили щеплення".

Фото: Суспільне Житомир Дмитро Рогожин

Начальник управління Держпраці в Житомирській області Сергій Сєчін каже, що відсторонення від роботи можна оскаржувати – або в суді, нині в Україні вже є рішення про скасування наказів про відсторонення, або ж звертатися до Держпраці, де можуть перевірити законність самої процедури.

"Ми не розглядаємо законність самого наказу чи змін до Постанови Кабміну, ми розглядаємо законність самого відсторонення, тобто процедурні питання, – каже Сергій Сєчін. – До нас надійшло 14 таких заяв щодо нібито незаконних відсторонень. На шість із них ми дали роз'яснення, всі інші перевірили під час позапланових перевірок – там не було фактів порушень, окрім одного – у центрі крові. Там зробили відсторонення невчасно".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Сєчін

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