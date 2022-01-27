У Житомирській громаді з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання

З 31 січня всі учні Житомирської громади з першого по 11 клас переходять на дистанційне навчання. Повідомлення про опублікували 27 січня на офіційному сайті Житомирської міськради з посиланням на заступницю Житомирського міського голови Марію Місюрову.

У повідомленні сказано, що рішення про перехід школярів на дистанційне навчання прийняли на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ситуація різко погіршилася. Це стосується, в першу чергу, дітей молодшого віку. Сьогодні до дитячої міської лікарні госпіталізували 21 дитину – на лікуванні знаходиться 46 дітей. Збільшилася кількість звернень до педіатрів та сімейних лікарів. Тому ситуація зараз виглядає так, що понад чотири тисячі дітей перебувають на самоізоляції, багато класів вже закрито. Зросла захворюваність також серед педагогів та учасників освітнього процесу", – розповіла Марія Місюрова.

Діти, які відвідують позашкільні заклади освіти, мистецькі школи, спортивні заклади, теж перейдуть на дистанційне навчання. Садочки та інші заклади дошкільної освіти працюватимуть у штатному режимі.

Читайте також

У Житомирській обласній лікарні побільшало хворих на COVID, які потребують стаціонарного лікування.

У міській лікарні №1 Житомира перепрофілювали ще одне відділення для лікування хворих на COVID-19.

У Житомирі чергове "мінування" – перевіряють всі навчальні заклади та торговельні центри.

У Житомирі почали перевіряти стан об'єктів тимчасового укриття у підвалах багатоповерхівок.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber