У Житомирі у дитячій міській лікарні імені В. Й. Башека у відділенні, де лікують хворих на коронавірус, у порівнянні з останнім тижнем січня вдвічі зросла кількість хворих дітей, які потребують стаціонарного лікування. Про це Суспільному розповів директор закладу Володимир Галайба.

За його словами, новий штам "Омікрон" більше вражає дітей раннього віку.

"У нас на лікуванні перебувають переважно діти від трьох до шести років, – каже Володимир Галайба. – Вірусна інфекція у дітей проходить без особливих ускладнень, але вона супроводжується гарячкою. Буває і рідкий, розріджений стілець. Такі діти мають симптоми інтоксикації. Станом на перше лютого, у нашому інфекційному відділенні для лікування хворих на COVID-19 перебуває 44 дитини. У порівнянні з минулим тижнем кількість дітей збільшилася вдвічі. І якщо наше відділення з моменту відкриття працювало на 40 ліжок, то наразі воно відкрите вже на 60 ліжок".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Володимир Галайба

Фото: Суспільне Житомир

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