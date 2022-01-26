В інфекційному відділенні Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського, де лікують пацієнтів з COVID-19, зросла кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування. Про це Суспільному розповіла медична директорка з лікувальної роботи лікарні Наталія Герасимчук.

За її словами, упродовж останніх двох днів кількість хворих на коронавірус у стаціонарі зросла до 35 людей.

"Ковідне відділення у нас почало працювати з листопада місяця минулого року у зв'язку з високим зростанням кількості пацієнтів, хворих на CОVID-19. Наразі, на жаль, розгортається нова хвиля і кількість пацієнтів зростає. В листопаді минулого року у нас було понад 170 пацієнтів. Потім ці цифри стали меншими, але у відділенні постійно перебуває не менше десяти пацієнтів. На даний момент за останні два дні кількість хворих на коронавірус зросла до 35 осіб, 20 з яких перебувають на кисні та ще один – на штучній вентиляції легень. Вакцинованих пацієнтів лише чотири відсотки. 96 відсотків – це люди невакциновані, що ускладнює перебіг даного захворювання", – каже Наталія Герасимчук.

Фото: Суспільне Житомир За словами Наталії Герасимчук, упродовж двох останніх днів кількість хворих на COVID, котрих лікують у відділенні, почала зростати

Фото: Суспільне Житомир 20 з 35 хворих на коронавірус перебувають на кисневій підтримці

"У відділенні 30 ліжок, – говорить завідувачка відділення нефрології обласної лікарні Алла Біляс. – На сьогоднішній день усі вони зайняті, бо в середині січня почалася нова хвиля захворюваності".

Фото: Суспільне Житомир Алла Біляс каже, що пацієнтів побільшало після початку нової хвилі захворювання на COVID

Житомирянка Дарина Проданюк до інфекційного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні поступила 13 січня.

"Це вперше я захворіла на короновірус. Була висока температура і я звернулася до сімейного лікаря. Здала тест на CОVID і він виявився позитивним. Так і потрапила до лікарні. Було таке відчуття, що тобі до всього байдуже, все немиле. Так що все серйозно – нехай люди задумаються, не розслабляються", – розповіла Дарина.

Фото: Суспільне Житомир Дарина Проданюк розповіла, що вперше захворіла на коронавірус і одразу ж потрапила до лікарні

Фото: Суспільне Житомир Дарина каже, що першим симптомом хвороби в неї було погане самопочуття

Фото: Суспільне Житомир Лікарка Ольга Сахневич розповіла про мутації коронавірусу

"Справа в тому, що короновірус – це нова і поки що маловивчена хвороба. І якраз за рахунок того, що цей вірус є РНК-вмісним, він має часті мутації для того, щоб вижити. Ми вже стикалися зі штамом "Альфа", котрий легше проходив у дитячого населення і діти майже не хворіли. Ми зустрічалися зі штамом "Дельта", який для нас був критично важкий за рахунок прогресу легеневої недостатності і швидкого прогресуючого перебігу. І тепер ми бачимо варіант "Омікрон". У коронавірусу більше 50 мутацій. Тому зараз спостерігається значне зростання захворюваності", – каже лікарка-інфекціоністка консультативно-діагностичної поліклініки обласної клінічної лікарні Ольга Сахневич.

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