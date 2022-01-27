У першій міській лікарні Житомира перепрофілювали ще одне відділення для лікування хворих на COVID-19. Про це повідомив медичний директор закладу Андрій Волков.

За його словами, нині лікарня завантажена трохи більше, ніж на 40 відсотків. Із 150 ліжок зайнято 62. Станом на 27 січня у закладі функціонують вже чотири інфекційні відділення, з них перепрофільовані раніше: інсультний центр та відділення для хворих вагітних, а сьогодні (27 січня – ред.) доєдналося перепрофільоване офтальмологічне відділення. Щодня до лікарні шпиталізують 20–30 хворих на коронавірусну інфекцію.

"На піку третьої хвилі у нас було 250 ліжок і працювало сім інфекційних відділень, – каже Андрій Волков. – Нині ми відкриваємо четверте відділення. Наша лікарня продовжить надавати допомогу і всім іншим хворим – і хірургічного профілю, і урологічного, функціонуватиме пологове відділення, тобто ми працюватимемо у штатному режимі, але за потреби відкриватимемо нові інфекційні відділення".

Фото: Суспільне Житомир Андрій Волков

За словами Андрія Волкова, нині на території області циркулює два штами COVID-19 – "Дельта" та "Омікрон". Останній, за його словами, є менш агресивним.

"Омікрон" відрізняється від "Дельти" тим, що, по-перше, він не такий агресивний, тобто від загальної кількості виявлених хворих, госпіталізації підлягатиме менше п'яти відсотків, – каже Андрій Волков. – За старої "Дельти" це було близько 15 відсотків. І друга його відмінність, що внаслідок особливостей самого штаму, не так будуть ефективні вакцини. Ми нині бачимо, що з тих людей, які до нас поступають, велика кількість вакцинованих".

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