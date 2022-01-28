Найбільш заповненими лікарнями області є Коростенська міська лікарня, Житомирська міська лікарня №2 і лікарні Новограда-Волинського та Олевська. Про це 27 січня в етері "Українського радіо "Житомирська хвиля" розповів заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лучків.

За його словами, у вказаних лікарнях заповненість ліжок пацієнтами складає понад 40%.

Ситуацію в етері "Житомирської хвилі" прокоментував заступник головного лікаря з медичної частини лікарні "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання" Микола Руденко.

"Станом на сьогодні (27 січня – ред.) у нас в інфекційному та у дитячому відділеннях і у відділенні коронавірусної реанімації перебувають 82 пацієнти, в числі яких також 12 дітей. У 60 пацієнтів коронавірус підтверджений, ще 22 людини – з підозрою. Із 170 виділених ліжок зайняті 82. Тобто наповненість складає 46%. Місця, звісно є, але якщо і далі буде така ситуація, то скоро цих вільних місць не буде. Ситуація ускладнюється тим, що стало поступати багато пацієнтів, особливо – дітей. У порівнянні з хвилею, коли був штам "Дельта", зараз пацієнти переважно не важкі, а середньої важкості, але тоді було менше дітей, а зараз дітей більше і у них важкий перебіг захворювання. Але, що добре – під час лікування через два-три дні їхній стан покращується", – каже Микола Руденко.

Фото: Facebook Миколи Руденка За словами Миколи Руденка, зараз до лікарні госпіталізують більше дітей

"Якщо брати про дітях, то так – ми сьогодні бачимо, що дітей хворіє багато, – говорить заступник директора департаменту охорони здоров'я Віктор Лучків. – За структурою захворюваності усіх виявлених це десь 10-12%, і рівень госпіталізації дітей зараз теж зріс. В нас є дві лікарні, які надають допомогу дітям – дитяча лікарня ім. В.Башека у Житомирі та обласна дитяча лікарня. Лікарня ім. В.Башека заповнена на 76%. Вчора (26 січня – ред.) там було 40 ліжок, ми додали ще 20 ліжок, тобто зараз в цій лікарні є 60 ліжок. В обласній дитячій лікарні наповненість ліжок складає 63%. Ми постійно моні торимо ситуацію і за потреби зможемо розгортати не лише додаткові ліжка, а й відкривати лікарні".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Лучків каже, що в міській дитячій лікарні Житомира розгорнули додаткові ліжка

За словами Віктора Лучківа, є визначений маршрут госпіталізації дітей, за яким діти до одного року з усієї області госпіталізуються до обласної дитячої лікарні. Старших дітей госпіталізують у районні міські лікарні, якщо захворювання середньої важкості.

"Важких дітей ми маємо можливість забрати з будь-якого району і транспортувати в обласну дитячу лікарню. Тобто сьогодні кожна районна лікарня у змозі надати допомогу дітям, хворим на коронавірус, або тим, у яких підозрюють коронавірус або ж якусь іншу хворобу. Тобто усі 24 лікарні, які в нас є, можуть надавати допомогу", – сказав Віктор Лучків.

Що відомо

Упродовж останніх двох діб, 26 та 27 січня, на Житомирщині фіксували рекордні для області показники захворюваності на коронавірус: 26 січня захворіли 2 467 жителів області, а 27 січня коронавірус підтвердили ще у 1988 людей.

З 20 січня Житомирщина перейшла до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки через перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування.

У Житомирській обласній лікарні побільшало хворих на COVID, які потребують стаціонарного лікування.

У міській лікарні №1 Житомира перепрофілювали ще одне відділення для лікування хворих на COVID-19.

У Житомирській громаді через зростання рівня захворюваності з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання.

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