Мокрий дощ зі снігом: на Миколаївщині очікується погіршення погодних умов

На Миколаївщині в ніч проти другого лютого очікується мокрий сніг. На дорогах області можлива ожеледиця.

Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.

За словами Романа Мурмила, вдень другого лютого у Миколаївській області очікуватиметься дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме –5...–7, вдень — до +2…+7 градусів.

"Вітру ми не чекаємо, завтра (другого лютого – ред.) буде штильовий вітер. До кінця тижня погода покращиться: вночі буде слабкий мороз, вдень слабке тепло", — говорить Роман Мурмило.

За прогнозами синоптиків, протягом тижня, з третього до шостого лютого, нічна температура повітря становитиме від —2...—4 градусів, вдень прогріватиметься до +2...+5 градусів. Спостерігатиметься шквальний вітер змінних напрямків ― 5-10 метрів за секунду, подекуди 7-12 метрів за секунду. Опадів не очікується.

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