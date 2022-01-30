Протягом тижня, з 31 січня по 6 лютого, на території Миколаївської області істотних опадів не очікується. Лише 2 лютого ймовірні опади у вигляді мокрого снігу.
Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.
Зі слів Романа Мурмила, середня температура протягом тижня вночі становитиме 0…-5 градусів, вдень ― 0…+5 градусів.
За прогнозами синоптиків на території Миколаївщини спостерігатиметься шквальний вітер змінних напрямків ― 5-10 метрів за секунду, подекуди 7-12 метрів за секунду.
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Відповідно до інформації Укргідрометценрту, істотних коливань атмосферного тиску не очікується. Починаючи з 31 січня, тиск поступово підвищуватиметься з 753 до 765 міліметрів ртутного стовпчика.