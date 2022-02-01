В Новоукраїнському районі автівка врізалася у дерево. Загинув водій

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області автомобіль Škoda врізався у дерево. Подія сталася 1 лютого близько 11:00 на трасі біля села Димине. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

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За її словами, водій машини не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги. В результаті події чоловік загинув на місці аварії. Двох пасажирів з травмами доправили до лікарні.

Медичної допомоги потребував один чоловік, розповів Суспільному Михайло Шелевер — лікар-хірург Новоукраїнської міської лікарні. "До нас поступив лише один травмований пасажир. Нині його обстежують лікарі, у нього є переломи, він потребує лікування".

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