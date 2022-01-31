Біля Суботців Кропивницького району машина злетіла з дороги

Біля села Суботці Кропивницького району Кіровоградської області машина Chevrolet Aveo злетіла з дороги. Причиною стала перевищена швидкість, сказав Суспільному речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк.

Подія сталась о 08:00 на дорозі М-30. Унаслідок аварії ніхто не травмувався. На водія поліцейські склали протокол за статтею 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду". Штраф, який передбачений статтею, 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень).

Патрульна поліція Кіровоградської області

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