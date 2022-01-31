У Кропивницькому горів житловий будинок на вулиці Романа Майстерюка, мікрорайон Новоолексіївка. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксани Мачак. За її словами, травмованих і загиблих немає.

О 17:00 біля будинку стояли три пожежних автомобілі, працювали десятеро рятувальників. Причину займання встановлюють, сказав інспектор служби надзвичайних ситуацій в області Василь Середюк.

Відео пожежі тут.

Власниця будинку – кропивничанка Оксана Шаповалова. У ньому прожила 40 років. Три роки тому ремонтували дах. Коли сталася пожежа, жінка була не вдома. "Мама була на кухні. Розповіла, що в один момент вимкнулось світло. Коли вона вийшла на двір, то побачила, як горить дах. Дуже швидко розгорівся. З того часу, як мені подзвонили і приїхали рятувальники, здається, минула ціла вічність".

За її словами у дворі є інший будинок, але він не пристосований для мешкання.

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