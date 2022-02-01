Станом на ранок 1 лютого на COVID-19 хворіють 6456 військовослужбовців Збройних сил, при цьому протягом доби у ЗСУ виявлено 870 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє пресслужба командування Медсил.

"Станом на 10.00 1 лютого 2022 року в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 6456 осіб. За минулу добу зареєстровано 870 нових випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

При цьому на ізоляції нині перебувають 2099 військових.

Загалом від початку пандемії захворювання перенесли вже понад 35 тисяч військовослужбовців. Через ускладнення хвороби у ЗСУ зафіксовано 112 летальних випадків.

Окрім того, станом на 1 січня 238 978 військових отримали одну дозу вакцини від COVID-19, 233 550 вакцинувалися обома дозами щеплення, додали у командуванні Медсил.

Що відомо

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив, що на COVID-19 хворіють близько 30 народних обранців.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Читайте також

Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу

Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу