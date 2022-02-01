У Раді на COVID-19 хворіють близько 30 депутатів – Корнієнко

Станом на 1 лютого у Верховній раді на COVID-19 хворіють близько 30 народних обранців, при цьому протягом доби діагноз підтвердився у понад 10 депутатів.

Про це у коментарі Суспільному повідомив перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.

"У залі близько 190 представників коаліції. Та й в інших фракціях проблеми, тому що хворіють багато. Близько 30 людей хворіє, скільки з них підтверджених, думаю, 25-27", — розповів він.

За словами політика, при цьому протягом доби діагноз підтвердився у більш як десяти нардепів.

"Вчора (31 січня — ред.) буквально було таке погане кіно, що кожну годину було ще одне прізвище. За день вчора 12-14 людей. Добре, що цей штам (Омікрон — ред.) не такий злий", — зауважив Корнієнко.

27 січня народні депутати ухвалили постанову "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№6440). Документ ухвалили зі змінами, внесеними у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 серед народних депутатів та працівників апарату парламенту.

Згідно зі змінами, після відкриття сьомої сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також упродовж 7-11 лютого, нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях. Безпосередньо до роботи в режимі пленарних засідань вони повернуться 15 лютого.

Що відомо

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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