З 1 лютого на Дніпропетровщині розпочинається масова вакцинація від поліомієліту. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

За 4 місяці планують щепити 145 тисяч дітей. Процедуру проведуть хлопцям та дівчатам від 6 місяців до 6 років.

"На Дніпропетровщині від поліомієліту щеплені 80% дітей. Щоб отримати колективний імунітет, необхідно дійти до 95%. Вакцинацію плануємо провести у два етапи", – розповіла начальниця відділу департаменту охорони здоров’я ОДА Наталя Шмалько.

За словами посадовиці, перший етап імунізації в області триватиме три тижні. У цей період мають вакцинувати майже 2,3 тис. дітей, яким не зробили щеплення вчасно.

Вже у наступному етапі, з березня по травень, вакцину отримають ще 142,9 тис. дітей.

Отримати щеплення можна у свого сімейного лікаря чи педіатра. З 1 лютого вони почнуть сповіщати батьків про вакцинацію.

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

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