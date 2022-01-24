Міністерство охорони здоров’я повідомило про проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не були вакциновані вчасно.

Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, причиною такого рішення стало зростання захворюваності на поліомієліт, зафіксоване в Україні останнім часом, повідомляє кореспондентка Суспільного Анна-Вікторія Хорошун.

"Вперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну. Восени 2021 року двадцять дітей з Рівненської та Закарпатської області — у них було виявлено поліовірус, і це був, по суті, старт тієї компанії, про яку сьогодні ми будемо казати", — зазначив посадовець.

За його словами, при цьому поки що подолати спалах хвороби не вдалося.

"Спалах, який було оголошено на рівні країни у 2021 році, не вщухає. Сьогодні (24 січня — ред.) ми отримали також підтвердження від Європейської лабораторії в місті Гельсінкі про ще один випадок поліовірусу в дитини, також із Закарпатської області, яка тимчасово перебувала у Львівській області", — розповів Кузін.

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Головний санітарний лікар додав, що нині Міністерство охорони здоров’я веде епідеміологічне розслідування ситуації, а регіони вживають заходи, щоб подолати спалах захворювання. За словами посадовця, основною причиною зростання захворюваності є низький рівень вакцинації.

"Основна причина — це дійсно є низький рівень охоплення вакцинацією дітей в усій країні. Станом на 1 листопада 73,3 % дітей отримати щеплення проти поліомієліту. В той же самий час, як за рекомендацією ВООЗ такий показник має сягати принаймні 95%", — підкреслив він.

Відтак Центр громадського здоров’я МОЗу спільно з провідними міжнародними партнерами, експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також офісом ЮНІСЕФ розробили національний план реагування на спалах поліовірусу.

Як проводитимуть вакцинацію

За словами посадовця, наприкінці 2021 року план вакцинації був затверджений на рівні країни. Він виконуватиметься у два етапи.

"План передбачає два основних етапи реагування. Перший етап стартує 1-го лютого, і він буде відбуватися впродовж трьох тижнів. В цей час планується щепити дітей від шести місяців до шести років, які не отримали необхідної кількості доз вакцини проти поліомієліту. Саме це дозволить нам захистити дітей від інфікування", — пояснив Кузін.

За його словами, в межах цього етапу планується вакцинувати майже 140 тисяч дітей відповідного віку, які не отримали взагалі щеплення проти поліомієліту або отримала його з порушенням календаря щеплень.

"Другий етап планується провести навесні. В рамках цього етапу всі діти до шести років мають отримати вакцину ОПВ — тобто, оральна поліомієлітна вакцина. Це необхідно для захисту дітей від інфікування і зупинення циркуляції вірусу", — додав посадовець.

Окрім того, для забезпечення загальної потреби у вакцинах МОЗ додатково закупило майже 400 тисяч доз вакцини від поліомієліту, яка вже частково поставлена на територію України, розповів головний санлікар.

Ігор Кузін додав, що на рівні МОЗ та всіх областей України була проведена масштабна робота, спрямована на ліквідацію спалаху поліомієліту.

На сьогодні створені всі умови для того, щоб досягти рекомендованого показника в 95% вакцинації саме дитячого населення. Цей відсоток є вкрай необхідним для того, щоб захистити наших дітей", — підкреслив він.

Посадовець закликав батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей.

"У випадку, якщо є порушення в календарі щеплення або дитина не отримала щеплення звернутися до пункту вакцинації до свого сімейного лікаря чи педіатра для того, щоб отримати таке щеплення проти поліомієліту", — підсумував Кузін.

Що відомо

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2, 4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

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