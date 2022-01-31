Білий дім підготував санкції проти російської еліти на випадок агресії РФ

Адміністрації президента США Джозефа Байдена у співпраці з Конгресом підготувала пакет санкцій проти російської еліти та членів їх сімей, які наближені до Кремля. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Ці зусилля проводяться у координації з союзниками та партнерами", — заявила речниця Білого дому.

Відзначається, що підсанкційні особи перебувають у найближчому оточенні Кремля і відіграють роль у прийнятті рішень урядом або, як мінімум, є співучасниками "дестабілізуючої поведінки" Кремля.

"Багато з цих осіб є особливо вразливими мішенями через їхні тісні фінансові зв’язки із Заходом — вони постраждають від санкцій, адже залежні від західних фінансових систем", — заявила Псакі.

Вона додала, що це лише частина зусиль США, аби "вразити Росію з усіх боків".

Що відомо

Сполучені Штати опрацьовують різні сценарії запровадження антиросійських санкцій на випадок агресії РФ проти України, однак серед представників влади США існує занепокоєння, що превентивні обмеження можуть спровокувати президента Росії Володимира Путіна до нападу.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

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