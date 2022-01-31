Національний антарктичний науковий центр затвердив склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції. Цього року на станцію "Вернадський" вирушать 15 полярників.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці НАНЦ.

"Визначено склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні вирушить на станцію "Академік Вернадський" й працюватиме там понад рік", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Національному антарктичному науковому центрі, цього разу у команді буде більше науковців, ніж зазвичай. При цьому у складі команди до Антарктиди вирушать три жінки та один з наймолодших учасників експедицій за всі роки.

"За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін", — розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Він пояснив, що збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, які зараз є особливо актуальними для всього світу.

"За останні роки було значно посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу", — зазначили в НАНЦ.

Одним із завдань метеорологів цьогорічної експедиції стане участь у міжнародному проєкті "Рік полярних передбачень". Також науковці розширюватимуть програму спостережень озонового шару.

Що відомо

15 січня учасники 26-ї української антарктичної експедиції, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", повідомили, що продовжують розчищати її від рекордних снігових заметів.

Українські полярники відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами, а роль колядників виконували пінгвіни.

У грудні Національний антарктичний науковий центр повідомив, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна за останні 20 років кількість снігу.

У грудні поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський” народилися перші пінгвінята дженту.

У грудні Національний антарктичний науковий центр представив в Арт-галереї Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого фотовиставку "Україна в Антарктиді". На ній представлені 25 історичних і сучасних світлин про Антарктиду та роботу полярників на крижаному континенті.

Українські вчені Національного антарктичного наукового центру прогнозуватимуть та моделюватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Робитимуть це разом із 30 науковими організаціями з різних країн світу.

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