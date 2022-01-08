Учасники 26-ї української антарктичної експедиції, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами, а роль колядників виконували пінгвіни.

Про це у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

У центрі розповіли, що на Святвечір полярники зібралися за святковим столом, а кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якомога більше відтворити домашню атмосферу. А 7 січня на всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід і "колядники".

"Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, й усі вони постійно досить голосно кричать. Тож на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни", — зазначили в Антарктичному центрі.

Там додали, що через рекордні снігові замети вхід до каплиці святого Володимира, розташованої на станції, був заблокований, але полярники сподіваються незабаром його розчистити.

Що відомо

У грудні Національний антарктичний науковий центр повідомив, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна за останні 20 років кількість снігу.

13 грудня Національний антарктичний науковий центр повідомив, що поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський” народилися перші пінгвінята дженту.

У грудні Національний антарктичний науковий центр представив в Арт-галереї Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого фотовиставку "Україна в Антарктиді". На ній представлені 25 історичних і сучасних світлин про Антарктиду та роботу полярників на крижаному континенті.

Українські вчені Національного антарктичного наукового центру прогнозуватимуть та моделюватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Робитимуть це разом із 30 науковими організаціями з різних країн світу.

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