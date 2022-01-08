Учасники 26-ї української антарктичної експедиції, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами, а роль колядників виконували пінгвіни.
Про це у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).
У центрі розповіли, що на Святвечір полярники зібралися за святковим столом, а кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якомога більше відтворити домашню атмосферу. А 7 січня на всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід і "колядники".
"Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, й усі вони постійно досить голосно кричать. Тож на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни", — зазначили в Антарктичному центрі.
Там додали, що через рекордні снігові замети вхід до каплиці святого Володимира, розташованої на станції, був заблокований, але полярники сподіваються незабаром його розчистити.
Що відомо
- У грудні Національний антарктичний науковий центр повідомив, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна за останні 20 років кількість снігу.
- 13 грудня Національний антарктичний науковий центр повідомив, що поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський” народилися перші пінгвінята дженту.
- У грудні Національний антарктичний науковий центр представив в Арт-галереї Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого фотовиставку "Україна в Антарктиді". На ній представлені 25 історичних і сучасних світлин про Антарктиду та роботу полярників на крижаному континенті.
- Українські вчені Національного антарктичного наукового центру прогнозуватимуть та моделюватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Робитимуть це разом із 30 науковими організаціями з різних країн світу.
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