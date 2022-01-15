Учасники 26-ї української антарктичної експедиції, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", продовжують розчищати її від рекордних снігових заметів.
Як повідомив Національний антарктичний науковий центр, попри початок антарктичного літа, у грудні біля станції постійно хурделило, а рівень снігового покриву досяг рекордної позначки за останні 20 років. Зокрема, 24 та 25 грудня його висота була найбільшою – три метри.
"З нового року снігопади майже припинилися, але ж тепер нашим полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тож у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі", – повідомили у Національному центрі.
Зазначається, що роботи з розчищення станції тривають вже кілька тижнів. Полярники вже відкопали житловий корпус, каплицю і прохід до другого причалу. Ще їм належить розчистити площу навколо складу для його розширення.
Що відомо
- Українські полярники, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами, а роль колядників виконували пінгвіни.
- У грудні Національний антарктичний науковий центр повідомив, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна за останні 20 років кількість снігу.
- У грудні поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський” народилися перші пінгвінята дженту.
- У грудні Національний антарктичний науковий центр представив в Арт-галереї Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого фотовиставку "Україна в Антарктиді". На ній представлені 25 історичних і сучасних світлин про Антарктиду та роботу полярників на крижаному континенті.
- Українські вчені Національного антарктичного наукового центру прогнозуватимуть та моделюватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Робитимуть це разом із 30 науковими організаціями з різних країн світу.
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