Українець Ян Бахмат знімає відео про життя в Антарктиді, які набирають мільйони переглядів у TikTok. Він — наймолодший учасник Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".

Ян розповідає, що ще у школі хотів стати полярником, але не вірив, що ця мрія може здійсниться. Зараз він працює на станції "Академік Вернадський" магнітометристом, тобто стежить за магнітним полем Землі.

Після закінчення експедиції Ян Бахмат планує повернутися в Антарктиду. Про свої враження від роботи на Північному полюсі та подальші плани Ян розповів Суспільному.

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