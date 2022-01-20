Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський", розташованій на острові Галіндез неподалік узбережжя Антарктиди, загалом проживає 2909 дорослих пінгвінів та їхніх пташенят.

Про це 20 січня, у День обізнаності про пінгвінів, Національний антарктичний науковий центр.

"Днями біологи 26-ї Української антарктичної експедиції нарахували 2310 дорослих пінгвінів і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають науковці, цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах.

"Насамперед акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (нагадуємо, що ці птахи харчуються крилем). Свою роль відіграли й рекордні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до цього, але все ж були засипані гнізда. Плюс традиційні напади хижаків. Тож наразі кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки"

Дослідники зауважили, що при цьому остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" поблизу станції можна буде зробити лише наприкінці сезону.

Полярники нагадали, що основним видом пінгвінів, які проживають на острові Галіндез, є субантарктичні пінгвіни, відомі також як пінгвіни Дженту. Окрім того, поблизу станції "Академік Вернадський" зустрічаються пінгвіни Аделі та антарктичний пінгвін.

Що відомо

15 січня учасники 26-ї української антарктичної експедиції, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", повідомили, що продовжують розчищати її від рекордних снігових заметів.

Полярники, які перебувають на антарктичній станції "Академік Вернадський", відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами, а роль колядників виконували пінгвіни.

У грудні Національний антарктичний науковий центр повідомив, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна за останні 20 років кількість снігу.

У грудні поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський” народилися перші пінгвінята дженту.

У грудні Національний антарктичний науковий центр представив в Арт-галереї Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого фотовиставку "Україна в Антарктиді". На ній представлені 25 історичних і сучасних світлин про Антарктиду та роботу полярників на крижаному континенті.

Українські вчені Національного антарктичного наукового центру прогнозуватимуть та моделюватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Робитимуть це разом із 30 науковими організаціями з різних країн світу.

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